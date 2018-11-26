В "Русской Арктике" предложили создать пункты дозаправки вертолетов

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов предложил создать два-три многофункциональных комплекса для развития арктического туризма. Такие пункты необходимы для дозаправки вертолетов, перевозящих туристов, сообщает arctic.ru. Об этом Кирилов рассказал на сессии Агентства стратегических инициатив "Предпринимательство в экотуризме. Формирование экомышления через сообщества" в рамках форума "Дни Арктики в Москве — 2018".

Кирилов объяснил, что материк от Земли Франца-Иосифа отделяет расстояние в 1200 км, тогда как вертолет, перевозящий туристов, без дозаправки может преодолеть около 600 км.

"Благодаря дозаправке мы, во-первых, сможем продлить туристический сезон с марта до октября. Во-вторых, мы снизим стоимость посещения архипелага Земля Франца-Иосифа и Новой Земли, речь идет об экономии 200 тыс. рублей за человека", — сообщил Кирилов.

Кроме того, это позволит обеспечить безопасность туристов. Как рассказал директор нацпарка, в критической ситуации туристу не могут оказать срочную медицинскую помощь на островах, а вывезти его на материк часто физически невозможно.

В год в парк "Русская Арктика" приезжает около 1 тыс. туристов из Мурманска и Лонгйира. 30% из них — туристы из КНР, 17% гостей приезжают из ФРГ, далее следуют граждане Швейцарии и США, россиян приезжает не более 5%. По словам директора парка, каждый турист приносит около 4,5 тыс. рублей.

Федеральный арктический форум "Дни Арктики в Москве" прошел с 21 по 25 ноября на нескольких площадках. МИА "Россия сегодня" и Arctic.ru являются информационными партнерами форума.