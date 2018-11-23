В Забайкальском нацпарке открылся визитно-информационный центр

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Забайкальском национальном парке открылся новый визитно-информационный центр "Парк дикой природы", говорится в сообщении на портале "Заповедная Россия". Он был создан в рамках реализации федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012‒2020 годы".

В церемонии официального открытия приняли участие представители руководства Информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела, надзорных ведомств, директора особо охраняемых природных территорий Байкальского региона, партнеры, коллеги, главы муниципальных образований, местные жители, ветераны Забайкальского национального парка.

Центр оснащен современной системой видеонаблюдения, которая позволит вести точный автоматизированный учет автомобилей посетителей национального парка и, как следствие, контролировать рекреационную нагрузку на уникальные природные комплексы. В здании созданы комфортные условия для круглосуточной вахты государственных инспекторов и экскурсоводов учреждения. Центр адаптирован для посещения людьми с ограниченными возможностями.

При создании центра использовано множество нестандартных решений, отличительной особенностью является авторский дизайн.