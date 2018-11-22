К 2024 году в Арктике появятся пять новых ООПТ

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. К 2024 году в Арктике появятся пять новых особо охраняемых природных территорий, сообщил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в рамках форума "Дни Арктики в Москве". Общая площадь особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах арктической зоны, составит 3,6 миллиона гектаров.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Минприроды, ООПТ будут созданы в рамках национального проекта "Экология" (федеральный проект "Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма"). В Республике Саха (Якутия) появятся четыре новых ООПТ ‒ национальный парк "Кыталык", заповедники "Медвежьи острова" и "Большое Токко", заказник "Лаптевоморский", в Республике Коми ‒ национальный парк "Койгородский".

Директор "Росзаповедцентра" Андрей Барышников в свою очередь добавил, что одновременно предполагается расширить территории существующих арктических ООПТ не менее чем на 15 миллионов гектаров.

"Самое главное — соблюсти баланс между коренным населением, промышленниками, экологами и сохранением биологического разнообразия уникальной экологической среды арктической зоны", ‒ заключил директор "Росзаповедцентра".