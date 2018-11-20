Добровольцы собрали мусор у границ «Земли леопарда»

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Осенний субботник прошел 17 ноября в Хасанском районе у границ "Земли леопарда", говорится в сообщении на портале "Заповедная Россия". Сотрудники учреждения и около 20 добровольцев собрали мусор в границах охраняемой территории и села Барабаш.

Значительная часть нацпарка "Земля леопарда" и заповедника "Кедровая Падь" разделена автомобильной трассой Раздольное — Хасан. Соседство с оживленной дорогой нередко становится причиной лесных палов, а также стихийных свалок на обочинах.

Старт субботника состоялся у границ села Барабаш на повороте к туристическому маршруту "Логово леопарда". Несмотря на установленный плакат с призывом к сохранению чистоты, здесь было немало мусора: бутылки, банки и целые пакеты с отходами. В ходе субботника участники собрали полный мусора кузов грузовика.

"Вместе мы убрали много мусора, теперь здесь чисто, но, к сожалению, каждый год ситуация повторяется. Хотелось бы, чтобы и местные жители, и туристы любили эту землю, как свою, ведь это действительно наш общий дом. Если бы каждый забирал мусор с отдыха с собой и довозил его до контейнера, природа продолжала бы радовать чистотой, ведь это совсем не сложно", ‒ отметила Зиля Ибатуллина, заместитель директора по экопросвещению и туризму ФГБУ "Земля леопарда" им. Н.Н.Воронцова.

В знак признательности добровольцам в визит-центре "Земли леопарда" были организованы чаепитие и просмотр фильма "Лео 80" и экскурсия по туристическому маршруту "Тропой леопарда".