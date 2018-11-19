В Бурятии открылся мультимедийный визит-центр "Парк дикой природы"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В ФГБУ "Заповедное Подлеморье" в Республике Бурятия 16 ноября состоялась церемония открытия мультимедийного визит-центра "Парк дикой природы", сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

В церемонии принял участие директор Росзаповедцентра Андрей Барышников, который поздравил "всех, кто был причастен к этому важному делу и вложил душу в создание "живого" музея".

"Я считаю, что подобные центры жизненно необходимы, так как формируют имидж территории. Здесь интерактивно можно ознакомиться с животным и растительным миром Байкала, представить масштабы озера и определить для себя индивидуальный маршрут", — отметил Барышников.

Директор Росзаповедцентра также подчеркнул, что создание подобных инфраструктурных объектов на заповедных территориях положительно влияет на развитие внутреннего познавательного туризма и увеличивает количество посетителей на особо охраняемой природной территории.

Интерактивный визит-центр "Парк дикой природы" создавался в течение трех лет с применением современных технологий.