Пятнадцать благородных оленей выпустили в заказник в Северной Осетии

ПЯТИГОРСК, 19 ноя — РИА Новости. Пятнадцать благородных оленей выпустили в Турмонский заказник в Северной Осетии, чтобы восстановить популяцию, сообщает министерство природных ресурсов и экологии региона.

"В пятницу в Турмонский заказник, расположенный в Дигорском районе, было выпущено 15 благородных оленей. Для них были созданы все условия для адаптации к местному климату. Животные были завезены в республику из Ростовской области", — говорится в сообщении.

По данным министерства, мероприятие направлено на восстановление популяции благородного оленя.

"Животных будут содержать в условиях, приближенных к естественным, чтобы выход в естественную среду обитания произошел наименее болезненно", — добавили в Минприроды.

В прошлом году в декабре Минприроды республики выпустило в Турмонский заказник 11 оленей, отмечено в сообщении.