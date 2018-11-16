На "Земле леопарда" пройдет субботник

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. У границ национального парка "Земля леопарда" в селе Барабаш 17 ноября пройдет субботник, говорится в сообщении на сайте АНО "Дальневосточные леопарды". Сотрудники учреждения и волонтеры уберут мусор у поворота к туристическому маршруту "Логово леопарда".

Значительная часть нацпарка "Земля леопарда" и заповедника "Кедровая Падь" соседствует с оживленной дорогой. Неосмотрительное поведение некоторых автомобилистов часто приводит к лесным палам от брошенных окурков, а также стихийным свалкам на обочинах трассы. В основном мусор появляется летом, поэтому организаторы проводят субботники осенью.

Сбор участников акции начнется в 11.00 у визит-центра ФГБУ "Земля леопарда" им. Н.Н.Воронцова в селе Барабаш по адресу: ул. Хасанская, д. 6Б.

На месте волонтеры получат необходимый инвентарь и перчатки. По окончании уборки всех участников акции ждет чай на травах и просмотр фильма "ЛЕО80. История одного леопарда". Также все желающие смогут самостоятельно посетить туристический маршрут "Тропой леопарда".