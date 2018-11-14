Заповедник "Утриш" в Краснодарском крае провел экомарафон

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Заповедник "Утриш" в Краснодарском крае 11 ноября провел эколого-просветительский марафон "Красные кипарисы", организованный для любителей природы и активного отдыха, сообщается на официальном сайте "Заповедная Россия".

Участники приехали из многих регионов России. Базовым местом размещения лагеря участников стал парк "Долина Сукко". Озеро на территории парка является местной достопримечательностью: здесь растут эндемики из Северной Америки — болотные кипарисы. Соседство кипарисового озера и заповедника "Утриш" легло в основу идеи соединения двух территорий в единый маршрут.

Включение заповедных земель в дистанцию эколого-просветительского марафона стало возможным благодаря тому, что в 2018 году состоялось открытие экологических маршрутов, на которых обеспечено правомерное посещение туристическими группами особо охраняемой природной территории.

Организаторы форума выразили надежду, что подобное мероприятие получится провести и в будущем году.

"Благодаря включению в маршрут экотроп заповедника "Утриш" и прилегающих территорий участники марафона смогли ознакомиться не только с окрестностями долины реки Сукко, но и со всем многообразием природы полуострова Абрау", — говорится на сайте.

Кроме того, отмечается, что такая форма реализации экологического туризма может стать новым направлением развития, ведь эколого-просветительский марафон привлекает активную часть населения.