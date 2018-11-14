Заповедник "Бастак" вошел в международный альянс охраняемых территорий

ХАБАРОВСК, 14 ноя — РИА Новости. Государственный природный заповедник "Бастак", расположенный в Еврейской автономной области, вошел в международный альянс охраняемых территорий (IAPA), что дает ему возможность сотрудничества с охраняемыми природными территориями Северо-Восточной Азии, в частности, с китайскими резерватами, сообщается на сайте заповедника во вторник.

Государственный природный заповедник "Бастак" был учрежден в 1997 году, он расположен на территории Облученского, Биробиджанского и Смидовичского районов Еврейской автономной области. В заповеднике обитают более 50 видов различных животных и птиц, занесенных в Красную книгу. В их числе амурские тигры.

"Решение дирекции заповедника о присоединении к альянсу принято по рекомендации ЮНЕСКО. Членство в IAPA дает возможность сотрудничества с охраняемыми природными территориями Северо-Восточной Азии, в частности, с китайскими резерватами. Участие заповедника в альянсе позволит приобщиться к лучшему мировому опыту развития охраняемых территорий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что международный альянс был создан в 2014 году по инициативе экологов КНР. Его цель — объединение охраняемых природных территорий планеты для совершенствования координации, исследований, укрепления взаимодействия в борьбе с мировым браконьерством и глобальными изменениями климата. IAPA стал платформой для повышения эффективности управления заповедниками и национальными парками. В настоящее время в него входят 97 территорий из 11 стран Европы, Азии и Африки.