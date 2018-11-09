МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Особо охраняемая природная территория (ООПТ) "Земля леопарда" вступила в Международный Альянс охраняемых территорий (IAPA), сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Это позволит укрепить сотрудничество с особо охраняемыми природными территориями Северо-Восточной Азии.

Международный Альянс был создан в 2014 году по инициативе экологов КНР. Его цель — объединение охраняемых природных территорий планеты для совершенствования координации, исследований, укрепления взаимодействия в борьбе с мировым браконьерством и глобальными изменениями климата. В него входят 97 территорий из 11 стран Европы, Азии и Африки.

"Альянс станет важным связующим звеном для наших территорий и создаст новые возможности для сотрудничества. В отдаленной перспективе мы ставим задачу образования российско-китайского трансграничного резервата, общей территории, которая позволит наилучшим образом организовать тесное сотрудничество между специалистами двух стран", — подчеркнул директор ФГБУ "Земля леопарда" им. Н.Н. Воронцова Виктор Бардюк.

Он также отметил, что за последние годы численность одних из редчайших кошек мира в Приморье выросла. Леопарды и тигры свободно пересекают государственную границу, обитая на территории сразу двух стран. Поэтому сегодня одна из важнейших задач "Земли леопарда" — обеспечить им безопасное будущее на новом месте.