В нацпарке "Шушенский бор" зацвела ива

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В минувшие выходные, несмотря на осенние холода и нехарактерный сезон, в Перовском лесничестве национального парка "Шушенский бор" зацвела козья ива (Salix caprea), сообщает портал "Заповедная Россия".

"Однозначного объяснения такому явлению научный отдел не дает. Предположительно, причинами явились теплая затяжная осень и жаркое лето. Возможно, в жару дереву не хватало воды, и поэтому произошел сдвиг в фазах развития растения", — говорится в сообщении.

Традиционно в нацпарке ива цветет в апреле. По словам специалистов ООПТ, на следующий год дерево может уже не зацвести, потому что весь запас питательных веществ уже истрачен на цветение в октябре.

"Вероятно, до установления минусовой температуры днем почки вербы не замерзнут и будут цвести в холод и дождь", — отмечается на портале.