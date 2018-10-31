Самый редкий кит зарегистрирован в акватории заповедника "Командорский"

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В охраняемой акватории заповедника "Командорский" зарегистрирован японский кит, который внесен в международную Красную книгу как исчезающий вид, сообщает пресс-служба заповедника.

Уточняется, что за последнюю неделю научные сотрудники встретили три разных особи самого редкого представителя крупных китообразных.

По разным оценкам специалистов, всего насчитывается от 500 до 900 особей японского кита. Из них в российском фотокаталоге 2017 года зарегистрировано 17 китов, четверо из которых — в заповеднике "Командорский" в 2012-2013 годах. Теперь фотоидентификационный номер получили еще три японских кита.

Биология японского кита исследована крайне плохо, до сих пор неизвестны места его размножения, мало изучены пути миграции. Считается, что животные держатся как поодиночке, так и небольшими группами, в то время как все три встреченные особи кормились в разных скоплениях горбатых китов.

Заповедник "Командорский" — самый большой морской заповедник в стране.