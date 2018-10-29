Фильм об Алтайском заповеднике отметили на кинофестивале

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Фильм "Три дня из жизни озерных кордонов" получил гран-при четвертого кинофестиваля туристических и спортивных фильмов "Алтайский край — место силы" и был признан лучшим в номинации "Туризм", сообщает портал "Заповедная Россия".

"Нам интересно снимать фильмы о труднодоступных местах и о людях, посвятивших жизнь охране природы. Сегодня это особенно актуально. Мы тесно сотрудничаем с особо охраняемыми природными территориями. В их числе и Алтайский биосферный заповедник, один из крупнейших и старейших в России. На более чем восьмистах тысячах гектаров есть что поснимать: и многообразие ландшафтов, и богатейшая флора, и мир зверей и птиц. Не менее интересны и истории сотрудников заповедника, многие из которых ехали сюда со всех концов страны", ‒ поделилась автор сценария картины Светлана Усанова.

По ее мнению, главный "центр притяжения" Алтайского заповедника ‒ Телецкое озеро. Авторы фильма решили, что важно рассказать зрителям и о людях, сохраняющих заповедную природу озера.

"Многие живут здесь, вдали от цивилизации, по три десятка лет. При этом все сотрудники кордонной службы — люди образованные, творческие и увлеченные своей работой. Они не боятся трудностей и любят природу. А другие здесь и не задерживаются", ‒ объяснила Усанова главную мысль фильма.