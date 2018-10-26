Заповедные земли России
В нацпарке «Угра» построят 4 инновационных туристских кластера
© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Борис Борт
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В нацпарке "Угра" построят четыре инновационных туристских кластера

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. К 2024 году в национальном парке "Угра" в Калужской области будут построены туристско-информационный кластер "Отрада", военно-патриотический кластер "Угра-Фронт", культурно-туристические кластеры "Галкино" и "Оптино", сообщает пресс-служба Минприроды России. Вопросы развития туризма в ООПТ в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", входящего в национальный проект "Экология", обсуждался на совещании в нацпарке.

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В рабочей встрече приняли участие представители Информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела (Росзаповедцентра), нацпарка "Угра", министерства природных ресурсов и экологии Калужской области и другие заинтересованные стороны. В ходе мероприятия были рассмотрены существующие объекты туристской инфраструктуры, пути улучшения транспортной доступности, возможности дальнейшего продвижения турпродукта и увеличения потока туристов в национальный парк.

"На сегодняшний день нацпарк "Угра" определен экспериментальной площадкой по размещению инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках. Заявка носит инновационный характер, учитывает уникальную экосистему территории и направлена на ее сохранение в условиях нарастающего турпотока", ‒ отметил директор Росзаповедцентра Андрей Барышников. Он добавил, что главной задачей станет привлечение частных инвестиций в развитие экотуризма в национальных парках страны.

На сегодняшний день на территории нацпарка "Угра" находятся 140 памятников археологии, 23 храма, 22 усадебных ансамбля, пять монастырских комплексов. Особо охраняемая природная территория является биосферным резерватом ЮНЕСКО, на котором произрастает 1140 видов высших сосудистых растений и обитает 90 процентов всего биологического разнообразия Калужской области, 300 видов позвоночных животных, в том числе и виды, внесенные в международную Красную книгу (зубр европейский и русская выхухоль).

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