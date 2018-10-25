Байкальский заповедник представил турпрограммы на конференции в Сочи

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Директор Байкальского государственного заповедника Василий Сутула рассказал о развитии экотроп в ООПТ и о туристических программах заповедника на международной конференции "Экологический туризм: глобальный вызов и открытие России", которая проходила в Сочи с 17 по 20 октября. Как сообщает портал "Заповедная Россия", организаторами конференции выступили Министерство природы России, Ростуризм, Федерация спортивного туризма России, Росзаповедцентр, благотворительный фонд "Слава" посла доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслава Фетисова и группа "Интеррос".

С участниками конференции Василий Сутула поделился опытом Байкальского заповедника, который не первый год использует пешеходные тропы, позволяющие туристам знакомиться с природным достоянием Байкала. Он также затронул вопрос необходимости выстраивания грамотных отношений между ООПТ, туроператорами и представителями бизнеса, которые, взаимодействуя друг с другом, позволят развиваться экологическому туризму в положительном ключе.

В конференции приняли участие авторитетные эксперты, руководители особо охраняемых природных территорий, туроператоры и гиды, представители отраслевых объединений и природоохранных кругов со всего мира. Они обсудили возможности и задачи, стоящие на пути устойчивого развития экологического туризма в России, и наметили план дальнейших действий.