По заповедным землям: куда можно поехать зимой

Популярность национальных парков и заповедников России неуклонно растет: в 2017 году особо охраняемые природные территории страны посетило около 11 миллионов туристов, но большая часть турпотока приходится на теплые сезоны.

В то же время парки и заповедники готовы принимать гостей круглый год, разрабатывая программы и маршруты, позволяющие познакомиться с нетронутыми зимними пейзажами, увидеть природу в это время года в совершенно ином обличии. Любителям зимнего экотуризма стоит уже сейчас начинать продумывать путешествия. О том, на какие заповедные территории можно отправиться в ближайшие месяцы, читайте в нашем материале.

Кавказский биосферный заповедник

© РИА Новости / Нина Зотина Кавказский заповедник является самой большой по площади и старейшей особо охраняемой природой территорией на Северном Кавказе © РИА Новости / Нина Зотина Кавказский заповедник является самой большой по площади и старейшей особо охраняемой природой территорией на Северном Кавказе

Кавказский природный биосферный заповедник находится недалеко от одного из главных зимних курортов страны — Сочи. Его расположение позволяет совместить несколько видов отдыха — вырваться в край дикой природы из шумного прибрежного города или с людного горнолыжного склона.

Заповедник является самой большой по площади и старейшей особо охраняемой природой территорией на Северном Кавказе с разнообразной фауной и реликтовыми лесами.

На предстоящий сезон специалисты ООПТ подготовили ряд зимних экомаршрутов, которые порадуют посетителей снежными пейзажами. Гости смогут увидеть и нетронутые человеком леса, и горные вершины, сияющие на солнце. Для туристов разработаны как однодневные, так и многодневные туры, в рамках которых заповедник готов предложить катание на снегоходах, лыжах, прогулки на снегоступах и пешком по захватывающим дух красивейшим зимним местам Кавказа.

Также рядом, неподалеку от туристических мест, расположен Сочинский национальный парк, на территории которого выделено более 60 памятников природы и выявлено множество историко-археологических достопримечательностей. Главной же ценностью парка являются его неповторимые по красоте и богатству растительности горные леса, занимающие более 90% площади ООПТ.

Кенозерский национальный парк

В России осталось не так много мест, где культурное и природное наследие сохранилось бы столь полно и многогранно. Одной из таких территорий является Кенозерский национальный парк.

На его пространствах сохранены не только удивительные природные ландшафты, но и многовековая история и культура Русского Севера: многочисленные памятники архитектуры, монументальной живописи, иконописи, археологии и богатый этнографический материал. В то же время большую часть парка занимают леса с таежной растительностью, болотные массивы, луга и озера.

Кенозерский национальный парк давно и успешно развивает направление экотуризма и предлагает гостям несколько программ зимнего посещения и знакомства с природой и традициями местного населения, включающих в себя однодневные экскурсии и многодневные тематические туры для детей и взрослых.

Национальный парк "Русский Север"

Парк "Русский Север" — это еще одна заповедная территория, где можно прикоснуться к культурному наследию страны в обрамлении суровой северной природы.

Парк находится в Вологодской области, в пределах Белозерско-Кирилловской гряды, между озерами Белое, Воже и Кубенское. На сравнительно небольшом пространстве ООПТ расположено множество уникальных природных объектов, а также значительное количество памятников архитектуры и истории.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. А. Л. Кузнецова "Русский Север" — это заповедная территория, где можно прикоснуться к культурному наследию страны в обрамлении суровой северной природы © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. А. Л. Кузнецова "Русский Север" — это заповедная территория, где можно прикоснуться к культурному наследию страны в обрамлении суровой северной природы

В число основных местных достопримечательностей входит ряд памятников федерального значения: ансамбли Кирилло-Белозерского, Ферапонтова и Горицкого монастырей, а также Ильинская церковь у Ципиной горы. Всего же на заповедной территории сохранилось более 70 исторических объектов.

Зимние пейзажи Русского Севера год за годом привлекают большое число туристов, которых не пугают даже сильные холода. По признаниям путешественников, в парке, особенно в солнечную морозную погоду, — как в настоящей зимней сказке.

Национальный парк "Паанаярви"

"Паанаярви", один из самых красивых национальных парков России, расположен в почти нетронутом цивилизацией Лоухском районе Карелии.

В отличие от заповедных территорий, упомянутых выше, в "Паанаярви" можно любоваться только природой: в границах парка нет ни одного населенного пункта.

Его ландшафты исключительно живописны: здесь горные вершины разделяются глубокими ущельями, многочисленными озерами, разнообразными болотами и бурными реками с шумными порогами и водопадами, а склоны гор и долины рек покрыты густыми лесами.

Большинство пеших маршрутов, проложенных в парке, пригодны для использования только в летний период, а с середины февраля по апрель туристам здесь готовы предложить несколько снегоходных экскурсий, позволяющих познавательно и интересно провести время.

Печоро-Илычский биосферный заповедник

Печоро-Илычский заповедник расположен на стыке Русской равнины и Уральских гор, что определило разнообразие природных условий данной территории. Отдельные участки заповедника имеют разное геологическое происхождение и рельеф, что в свою очередь определило существенные различия в климате, почвах и растительности.

Уникальный природный комплекс междуречья Печоры и Илыча включает в себя живописные равнинные и горные ландшафты, бескрайние таежные леса и полноводные прозрачные реки. Такое сочетание нескольких природных зон, а также сохранившаяся пятая часть ненарушенных лесов Европы позволили заповедной территории получить статус международного биосферного резервата, а позднее вместе с национальным парком "Югыд-ва" войти в Список объектов Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО под общим названием "Девственные леса Коми".

Одной из основных достопримечательностей заповедника является плато Маньпупунер, на котором расположен комплекс из семи останцев горной породы высотой от 30 до 42 метров. И хотя плато находится вдалеке от обитаемых мест, даже в зимний период сотрудники ООПТ готовы организовать многодневную снегоходную экскурсию к памятнику природы.

Национальный парк "Югыд-ва"

"Югыд-ва" — один из крупнейших природных резерватов не только в России, но и в мире. Помимо сохранившихся практически в первозданном состоянии лесов на территории парка, у его границ, расположены самые высокие вершины Урала, а также реки и водоемы с кристально чистой водой.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Г.В. Батула "Югыд-ва" — один из самых малонаселенных национальных парков России © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Г.В. Батула "Югыд-ва" — один из самых малонаселенных национальных парков России

Уникальность и разнообразие природных комплексов парка обусловлены в первую очередь его большой протяженностью с севера на юг, а также горным рельефом с выраженной высотной поясностью. Кроме того, "Югыд-ва" — один из самых малонаселенных национальных парков России.

По заповедной территории проложено около десяти туристических троп, которые могут использоваться круглый год: все пешие маршруты парка в зимний период превращаются лыжные. Благодаря этому даже в зимний сезон путешественники могут на многие дни остаться один на один с первозданной природой.

Национальный парк "Зюраткуль"

Национальный парк "Зюраткуль" в Челябинской области расположен в высокогорной части Южного Урала. Гористый рельеф, сильно пересеченный долинами рек и мелких речек, и нахождение на стыке двух природных зон — таежной и лесостепной — обусловили богатство местных флоры и фауны.

В состав парка входят такие памятники природы, как высокогорное водохранилище Зюраткуль, реки Калагаза и Березяк, скалы Зюраткульские столбы, Вязовая роща и другие многочисленные достопримечательности, поэтому путешествие в "Зюраткуль" способно оставить незабываемые впечатления.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. С. Городилов Гористый рельеф и нахождение на стыке двух природных зон — таежной и лесостепной — обусловили богатство флоры и фауны национального парка "Зюраткуль" © Министерство природных ресурсов и экологии РФ. С. Городилов Гористый рельеф и нахождение на стыке двух природных зон — таежной и лесостепной — обусловили богатство флоры и фауны национального парка "Зюраткуль"

Основной точкой притяжения для туристов в зимний период является "Фонтан" — выход на земную поверхность артезианского источника, пробуренный геологами в 1970-х годах. С тех пор он бьет в небо, летом достигая высоты 7 метров, а зимой образуя гигантскую глыбу из сияющего голубого льда до 15 метров в высоту.

Национальный парк "Тункинский"

"Тункинский" — один из крупнейших национальных парков России, расположенный в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и частично включенный в состав Байкальского участка всемирного природного наследия.

В границах парка находится немало природных и культурно-исторических достопримечательностей — озер и целебных источников, а также старинных культовых мест, буддистских храмов и православных церквей. Кроме того, гостей резервата ждут незабываемые панорамы Восточных Саян, хребтов Хамар-Дабана и многообразный мир животных и растений.

В зимний период сотрудники парка организуют для путешественников снегоходные туры по таежным лесам и хребту Хамар-Дабана, дающие возможность познакомиться с основными достопримечательностями и насладиться красотой зимних пейзажей.

Прибайкальский национальный парк

© Пресс-служба Прибайкальского национального парка Прибайкальский национальный парк отличается богатством и уникальностью растительного и животного миров, а также разнообразием ландшафтов © Пресс-служба Прибайкальского национального парка Прибайкальский национальный парк отличается богатством и уникальностью растительного и животного миров, а также разнообразием ландшафтов

Зимние пейзажи Байкала и само озеро, покрытое прозрачным льдом, — одна из самых завораживающих картин, которые можно увидеть в нашей стране. После того как водная поверхность замерзает, у путешественников появляется еще больше возможностей увидеть всю красоту байкальской природы.

Расположенные вокруг озера особо охраняемые природные территории — так называемое заповедное ожерелье Байкала — не только сохраняют экосистему, но и предоставляют туристам возможность познакомиться с местными достопримечательностями. А Прибайкальский национальный парк превосходит любую другую охраняемую территорию региона по богатству и уникальности растительного и животного миров, количеству редких видов флоры и фауны, разнообразию ландшафтов и обилию археологических памятников.

Зимой поток туристов в парке практически иссякает, тем не менее для них действует несколько круглогодичных пеших и лыжных маршрутов. Пройдя по ним, гости увидят степные и лесные ландшафты, озера и, конечно, живописные бухты и утесы самого Байкала.