Минэкологии Подмосковья приглашает принять участие в конкурсе "Друзья ООПТ"

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Министерство экологии и природопользования Московской области объявило о конкурсе среди школьников "Друзья особо охраняемых природных территорий". Конкурс призван повысить интерес детей к природоохранной работе, воспитать у подрастающего поколения чувство ответственности за состояние окружающей среды и, в частности, заповедных мест региона, сообщает пресс-служба министерства.

Зарегистрированные участники получат специальную рабочую тетрадь, в которую необходимо занести сведения об особо охраняемых природных территориях в муниципалитетах, где живут школьники. Им предлагается тщательно изучить один из заказников или памятников природы, описать виды флоры и фауны, которые можно встретить в границах ООПТ, в первую очередь обращая внимание на виды, которые нуждаются в особой охране.

Победители конкурса получат призы от минэкологии и примут участие в детской научной конференции в доме правительства Московской области. Для участия в конкурсе необходимо направить заявку на электронный адрес turistlmr@yandex.ru до 26 октября 2018 года.