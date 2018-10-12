Трехкилометровую экологическую тропу откроют в горах Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 12 окт – РИА Новости. Церемония открытия экологической тропы протяженностью три километра пройдет в пятницу в горах Кабардино-Балкарии на территории национального парка "Приэльбрусье", сообщает пресс-служба республиканского филиала ПАО "Русгидро".

"На тропе протяженностью три километра, ведущей от поляны нарзанов до поляны Чегет, установлены беседки и информационные щиты, благоустроены места отдыха. Ее маршрут пролегает через малопересеченный склон вдоль реки Баксан с редким альпийским травостоем, соснами, березняком и рябиной, а также с кустарниками смородины и малины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что экологическая тропа оборудована ПАО "Русгидро" в рамках благотворительной деятельности компании.

"Это уже вторая экотропа, оборудованная в Кабардино-Балкарии в рамках благотворительной деятельности "Русгидро" по содействию развитию биосферных заповедников и особо охраняемых природных территорий. В 2015 году совместно с Кабардино-Балкарским высокогорным заповедником была оборудована экологическая тропа к Безенгийскому леднику", — уточняет компания.