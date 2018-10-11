Сеть экотроп создадут в "Челябинском бору"

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Министерство экологии Челябинской области утвердило концепцию развития экологических троп памятника природы "Челябинский (городской) бор". Соответствующий документ 10 октября подписал глава ведомства Сергей Лихачев, сообщается на официальном сайте губернатора региона.

Директор ООПТ Александр Лагунов отметил, что ежегодно бор посещает более 3,5 миллиона человек.

"Главной угрозой для бора является рекреационная нагрузка: к сожалению, жители и гости города вытаптывают корневую систему, которая у сосны проходит по поверхности. А с учетом гранитного основания бора, основные пласты которого лежат практически горизонтально, толщина почвы там совсем небольшая. В результате деревья усыхают", — рассказа он.

Чтобы снизить рекреационную нагрузку на объект и защитить его экосистему, по поручению губернатора Бориса Дубровского минэкологии области разработало концепцию развития сети экологических троп, которые позволят эффективно перераспределить потоки отдыхающих.