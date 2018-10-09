В Подмосковье появятся щиты с информацией о краснокнижных видах

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. До конца года информационные щиты-аншлаги появятся в заповедных местах городского округа Талдом и Сергиево-Посадском районе Подмосковья в местах обитания редких видов животных и птиц, сообщает пресс-служба минэкологии Московской области.

"Аншлаги необходимы для того, чтобы туристы, дачники, жители муниципалитетов были осведомлены о том, какие краснокнижные виды отмечены на территориях, а также об особенностях режима особой охраны в расположенных здесь заказниках", — уточняют в пресс-службе.

На территории муниципалитетов находятся несколько особо охраняемых природных территорий, в том числе заказник "Журавлиная родина" и "Дубненский левобережный заказник" — места обитания серых журавлей и других редких видов фауны и флоры.