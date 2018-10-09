Заказник в Щелковском районе Подмосковья обрел четко описанные границы

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Министерство экологии и природопользования Московской области поставило на кадастровый учет государственный природный заказник "Кварталы 34, 35, 36 Свердловского лесничества ("Муравей")", говорится в сообщении на портале ведомства. Второе название особо охраняемая природная территория (ООПТ) получила из-за ценных природных объектов — колоний рыжих лесных муравьев.

© Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Игорь Шпиленок В Кроноцком заповеднике обнаружена редкая бабочка

Заказник площадью 209 гектаров расположен в Щелковском районе, вблизи деревни Камшиловка. На территории ООПТ обитает 61 вид наземных позвоночных животных, среди которых три вида амфибий, один вид рептилий, 46 видов птиц и 11 видов млекопитающих. В ООПТ произрастает три вида растений, встречаются трехпалый дятел и кедровка, занесенные в Красную книгу Московской области и находящиеся под особой охраной.

На территории заказника выявлены 14 колоний муравьев, 11 из которых находятся в угнетенном состоянии из-за заболачивания леса и изменения микроклимата в результате смены пород деревьев. Колонии нуждаются в постоянном мониторинге и мероприятиях по восстановлению популяции муравьев.

Режим особой охраны запрещает в границах ООПТ сбор растений, устройство туристических стоянок, разведение костров, а также прогон и выпас скота.