Заповедник "Столбы" установил новый рекорд посещаемости

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В заповеднике "Столбы" в Красноярском крае в рамках празднования Дня туризма побит рекорд посещаемости: на территории побывало более 40 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Согласно данным с камер учета посетителей, за выходные дни более 40 тысяч человек пришли прогуляться по заповедным тропам, а на Лалетинской дороге к Центральным столбам и подходах к скалам выстраивались очереди.

В рамках празднования Дня туризма в заповеднике были организованы различные интерактивные площадки. Посетители могли принять участие в викторине и необычной экскурсии "Сам себе экскурсовод", участникам которой предоставлялась возможность примерить на себя роль гида.

Сообщается, что в этом году заповедник "Столбы" попал в топ-5 лучших мест для экотуризма в России: в сборнике, подготовленном Минкультуры РФ, "Столбы" заняли третье место после Байкальского заповедника и "Заповедного Прибайкалья".