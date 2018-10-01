На острове Русский создадут Парк природы и Музей амурского тигра

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Закладка первого камня Парка природы Дальнего Востока и Музея амурского тигра в рамках мероприятий, приуроченных к Дню тигра, состоялась на острове Русский во Владивостоке 29 сентября, сообщила пресс-служба центра "Амурский тигр".
В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ, председатель наблюдательного совета "Амурского тигра" Константин Чуйченко, заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко.
По словам Константина Чуйченко, парк получил статус резидента ТОР и будет располагаться на 16 гектарах.
"Парк будет нести просветительскую функцию, прежде всего по сохранению амурского тигра. Накануне в селе Красный Яр мы открыли стационарный комплекс, заложили капсулу под здание будущей почты и памятник Дерсу Узала. Эта работа проводится благодаря всем неравнодушным людям", — сказал Чуйченко.
Олег Кожемяко отметил, что парк станет украшением острова Русский и любимым местом отдыха жителей и гостей края.
"Создание данного парка — это новый шаг в сохранении животных, которые не могут жить в дикой среде. Через три года здесь для них будут созданы самые комфортные условия, также будут построены образовательный центр и музей", — отметил чиновник.