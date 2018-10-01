На острове Русский создадут Парк природы и Музей амурского тигра

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Закладка первого камня Парка природы Дальнего Востока и Музея амурского тигра в рамках мероприятий, приуроченных к Дню тигра, состоялась на острове Русский во Владивостоке 29 сентября, сообщила пресс-служба центра "Амурский тигр".

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства РФ, председатель наблюдательного совета "Амурского тигра" Константин Чуйченко, заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев, министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко.

© Центр "Амурский тигр" Константин Чуйченко и Алексей Гордеев на закладке первого камня Парка природы Дальнего Востока и Музея амурского тигра на острове Русский © Центр "Амурский тигр" Константин Чуйченко и Алексей Гордеев на закладке первого камня Парка природы Дальнего Востока и Музея амурского тигра на острове Русский

Как сообщает пресс-служба, в парке будут содержаться амурские тигры, которые по той или иной причине не могут быть возвращены в дикую природу. При этом условия содержания животных будут максимально приближены к естественной среде обитания. Также в парке планируется открыть общественные пространства, научно-исследовательский кластер и образовательные площадки.

По словам Константина Чуйченко, парк получил статус резидента ТОР и будет располагаться на 16 гектарах.

"Парк будет нести просветительскую функцию, прежде всего по сохранению амурского тигра. Накануне в селе Красный Яр мы открыли стационарный комплекс, заложили капсулу под здание будущей почты и памятник Дерсу Узала. Эта работа проводится благодаря всем неравнодушным людям", — сказал Чуйченко.

Олег Кожемяко отметил, что парк станет украшением острова Русский и любимым местом отдыха жителей и гостей края.

"Создание данного парка — это новый шаг в сохранении животных, которые не могут жить в дикой среде. Через три года здесь для них будут созданы самые комфортные условия, также будут построены образовательный центр и музей", — отметил чиновник.

Музей амурского тигра будет посвящен истории изучения и сохранения редкого хищника. К формированию интерактивной экспозиции будут привлечены представители как российского, так и международного музейного и природоохранного сообществ. Проект "Парк природы Дальнего Востока и Музей амурского тигра" планируется реализовать за три года.