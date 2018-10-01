МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. За прошедший туристский сезон национальный парк "Русская Арктика" посетили граждане 41 страны, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Доля туристов из Китая составила 33% от общего количества посетителей, на втором месте граждане Германии и Швейцарии (по 13%), на третьем — граждане США (12%). Также среди посетителей "Русской Арктики" — японцы, британцы, австралийцы, канадцы и жители Новой Зеландии. Впервые острова полярных архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля в этом году посетили граждане Аргентины, Сальвадора, Сербии, Таиланда и Нигерии.

Доля россиян, побывавших в "Русской Арктике", в этом году составила 8% от общего числа посетителей парка.

Директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов сообщил, что большинство посетителей — люди в возрасте 51‒70 лет: из года в год они составляют почти половину от общего количества туристов.

"В этом году многочисленной была и возрастная группа от 71 до 90 лет: 222 человека — обычно пожилых людей чуть меньше", — добавил Кирилов.

Также сообщается, что летом за время круизных рейсов по территории национального парка состоялось 53 встречи белых медведей.

"Всего наши посетители смогли увидеть в живой природе 77 медведей, а для многих это главная цель поездки", — подчеркнул Александр Кирилов.

Всего в течение выполненных с июня по август десяти круизных рейсов в самом большом нацпарке России побывали 1079 человек.