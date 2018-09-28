Парк "Янган-Тау" подал заявку на получение статуса геопарка ЮНЕСКО

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В рамках VIII Международной конференции глобальных геопарков ЮНЕСКО в геопарке "Адамелло-Брента" (Италия) было рассмотрено номинационное досье (заявка) геопарка "Янган-Тау" (Башкортостан) на получение статуса "Глобальный геопарк ЮНЕСКО", сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

В конференции приняли участие более 800 представителей из 64 стран.

В конце прошлого года заявка геопарка прошла апробацию в российском комитете международной программы по геонаукам и геопаркам, была передана в ЮНЕСКО и получила одобрение международных экспертов организации. Официальное подтверждение включения республиканского объекта в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО ожидается в следующем году.

На территории геопарка "Янган-Тау" находится более 20 уникальных геологических объектов.