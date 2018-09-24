Минэкологии: заказник в Павловском Посаде получит четкие границы

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В министерстве экологии и природопользования Московской области подготовлен проект положения об особо охраняемой природной территории в городском округе Павловский Посад — государственном природном заказнике областного значения "Даниловское болото", говорится в сообщении на портале ведомства. Заказник площадью 286 гектаров до настоящего времени не имел четко описанных границ.

На территории заказника обитают большой подорлик и большой кроншнеп, занесенные в Красную книгу России, а также шилохвость, осоед, серый журавль, большой веретенник, малая чайка, белокрылая крачка, фифи и удод, внесенные в Красную книгу Московской области. Объектами особой охраны также являются гадюка и уж, бабочки махаон, желтушка торфяниковая, сенница геро, перламутровка северная и голубянка торфяниковая.

Особо охраняемая природная территория подвергается негативному воздействию прежде всего от стихийного туризма, заезда автотранспорта, а также сбора дикорастущих растений, грибов и ягод. Поэтому режим особой охраны запрещает посещение ООПТ в период с 1 апреля по 1 сентября и весеннюю охоту. Запрещены также мелиоративные работы и добыча торфа.

В ближайшее время паспорт заказника будет передан на рассмотрение правительства Московской области, после чего ООПТ поставят на кадастровый учет.