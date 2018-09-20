МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. На территории научно-познавательного комплекса "Нарым" в заповеднике "Столбы" появилась тропа для инвалидов по зрению, сообщает пресс-служба заповедника. Уникальное информационно-тактильное пространство, получившее название "Белая тропа", обустроено при поддержке Фонда поддержки и развития филантропии.

"Создание подобного объекта стало продолжением реализации нашей программы "Доступная среда". Теперь жители и гости краевого центра, имеющие ограничения по зрению, имеют возможность получить полноценную экскурсию по заповедной территории", — сказал на открытии тропы директор заповедника Вячеслав Щербаков.

Пройдя по этой тропе самостоятельно или в сопровождении специально подготовленного гида, незрячие и слабовидящие посетители познакомятся с историей заповедника, его природоохранной, научной и эколого-просветительской деятельностью, изучат флору и фауну "Столбов", узнают о традициях народной субкультуры — столбизма — и скалолазании.

Как рассказал один из посетителей заповедника, инвалид по зрению с рождения Степан Кузнецов, обустройство тропы продумано до мелочей, имеются все надписи, подробные описания.

"Такой объект интересен взрослым, но особенно он полезен для незрячих детей, у которых из-за отсутствия зрительного анализатора существуют не совсем правильные представления об окружающем мире. А здесь можно потрогать следы, скалы, деревья, послушать звуки природы", — сказал он.

Экскурсии и занятия на тропе будут проводить незрячие и слабовидящие экскурсоводы из числа подготовленных заповедником в рамках сотрудничества с красноярской краевой организацией Всероссийского общества слепых. Помимо взрослых обучение прошли учащиеся красноярской школы №10 (краевая школа-интернат для незрячих и слабовидящих детей), которые тоже станут внештатными гидами заповедника "Столбы".