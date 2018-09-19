На острове Алджера прошли первые археологические работы

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Экспедиция национального парка "Русская Арктика" этим летом впервые провела археологические работы на одном из островов архипелага Земля Франца-Иосифа — острове Алджера, сообщается на официальном сайте "Заповедная Россия".

Там было продолжено начатое годом ранее исследование руин базового лагеря американской экспедиции под руководством Эвелина Болдуина, которая в 1901-1902 годах оттуда пыталась достичь Северного полюса.

Участники экспедиции выполнили топографическую съемку местности.

"Мы получили подробный топографический план лагеря Болдуина и территории вокруг него площадью более полутора гектаров. Он наглядно показывает стремительную динамику разрушения берега острова Алджера, где расположен памятник. Так, если в 1990 году расстояние от воды до памятника составляло 39,5 метра, в 2012 году — 15 метров, то сейчас всего 5,5 метра", — отметил начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка "Русская Арктика" Евгений Ермолов.

Кроме того, были определены границы памятника и площадь распространения культурного слоя.

Как и в 2017 году, участникам экспедиции удалось сделать несколько интересных исторических находок: деревянный башмак, хорошо сохранившийся за более чем 110 лет, и ящик консервированного горохового супа с инструкциями по приготовлению.

По итогам экспедиции национальный парк "Русская Арктика" намерен обратиться в инспекцию по охране памятников Архангельской области, чтобы "Восточный лагерь экспедиции Болдуина" получил статус памятника археологии. Это позволит провести на острове Алджера археологические раскопки для максимальной фиксации объекта и сохранения исторических артефактов из-за угрозы разрушения морем.