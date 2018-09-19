В Кузбассе создадут ООПТ местного значения «Природный комплекс «Петровский»

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Кемеровский городской совет народных депутатов поддержал предложение регионального отделения Общероссийского народного фронта о создании в границах Кемерово особо охраняемой природной территории (ООПТ) местного значения "Природный комплекс "Петровский", говорится в сообщении на сайте ОНФ. Общая площадь территории природного комплекса составит 304,3 гектара.

"Специфика и уникальность природного комплекса заключается в том, что здесь сливаются границы трех ботанико-географических районов Кемеровской области. Такое расположение повышает природную ценность территории", — подчеркнул член кемеровского штаба Народного фронта, координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Андрей Егоров.

По мнению экспертов Народного фронта, расположение проектируемой ООПТ в зоне влияния промышленного производства района обусловливает уязвимость ее ландшафтов и реальную угрозу утраты имеющегося биологического разнообразия в ближайшие годы.

"В этих условиях данная территория, безусловно, требует определенного режима защиты. Наиболее предпочтительный вариант правовой охраны, на наш взгляд, ‒ организация ООПТ в категории природного комплекса местного значения. С этим предложением региональное отделение ОНФ обратилось в органы власти, и мы рады, что сначала администрация Кемерово, а затем и депутаты горсовета поддержали нашу инициативу, нашли ее целесообразной и приняли решение, направленное на защиту экологии и соответствующее интересам горожан", — заключил Егоров.