Акция "За чистые "Столбы" собрала более 300 красноярцев

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. 16 сентября в заповеднике "Столбы" прошла традиционная волонтерская акция "За чистые "Столбы". Каждый год перед зимним периодом добровольцы помогают сотрудникам благоустроить территорию. Акция стала своеобразным итогом летних волонтерских проектов, сообщает пресс-служба заповедника.

На субботник пришло более 300 человек — как постоянные волонтеры, так и те, кто впервые решил принять участие в уборке.

В итоге добровольцы завершили обустройство нового экскурсионного пространства для людей с инвалидностью по зрению, покрасили забор метеостанции и привели в порядок палаточный городок. Кроме того, они сделали маркировки на туристических маршрутах и собрали мусор вдоль 7-километровой дороги к скальному району.

Участники проекта "Экодемия" помогли отремонтировать лестницу к Первому столбу, сломанную накануне упавшим деревом, и установили около Слоника специальный стенд "Здесь был я" для тех, кто любит оставлять надписи на скалах.

Как отметил координатор проекта "Чистые "Столбы", мастер спорта по альпинизму Олег Хвостенко, очень легко взять краску и написать на скале. Гораздо больше времени уходит на то, чтобы ее стереть.

После работы все участники сентябрьского субботника отправились в сервисный центр "Перевал" на премьеру фильма об "Экодемии".

Также волонтерам предложили принять участие в работе интерактивной площадки по распределению бытовых отходов, послушать лекцию о заповеднике "Столбы", сделать памятный снимок с заповедным Бурундуком — символом волонтерских акций, а также на фотолокации "Заповедный волонтер".