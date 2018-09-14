Россия планирует усилить международное сотрудничество в сфере ООПТ

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В Республике Алтай завершился международный форум государств ‒ участников СНГ "Природа без границ". В мероприятии приняли участие специалисты из Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Монголии и Литвы, которые обсудили вопросы трансграничного сотрудничества, а также взаимодействия в рамках деятельности биосферных резерватов ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

Одним из спикеров выступил заместитель директора Информационно-аналитического центра поддержки заповедного дела Минприроды России (Росзаповедцентра) Демьян Смилевец. Он представил на форуме доклад, в котором было освещено активное участие России в работе международной программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" и отмечена плодотворная совместная работа по сохранению биоразнообразия, созданию новых и развитию существующих трансграничных особо охраняемых природных территорий с Белоруссией, Китаем, Монголией, Финляндией, Норвегией, Литвой.

"Росзаповедцентр планирует усилить международное сотрудничество в сфере ООПТ, используя такие механизмы, как трансграничные резерваты, парки-побратимы, обучающие семинары, обмен инновационным опытом, совместные научные, образовательные и природоохранные проекты", ‒ резюмировал Смилевец.

По итогам мероприятия Катунский государственный биосферный заповедник (Россия) и Нарынский государственный заповедник (Кыргызстан) выразили желание стать парками-побратимами.