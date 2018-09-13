Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, мы побеседовали с сотрудником заповедной территории, фотографами и путешественниками, побывавшими на плато Путорана.

Территория рекордов

Мы привыкли, что у нас в стране все самое-самое: самая большая территория, самое большое количество часовых поясов, единственный в мире атомный ледокольный флот, самая длинная железная дорога – Транссибирская магистраль, самое глубокое озеро – Байкал… Продолжать список можно бесконечно. Но именно в Сибири, в центре России, словно сходятся все экстремумы.

К слову, центр тут понятие не образное – в юго-западной части плато Путорана расположено озеро Виви, являющееся географическим центром России. Чуть южнее плато, в Эвенкии, между озерами Виви и Тембенчи, находится российский полюс недоступности – самая удаленная от транспортных путей и труднодоступная точка страны.