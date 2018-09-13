Затерянный мир, сердце Сибири, загадочный, недоступный – без этих эпитетов обычно не обходится ни один рассказ о расположившемся на северо-западе Среднесибирского плоскогорья горном массиве – плато Путорана. Что влечет туда путешественников и чем уникальна природа этого далекого труднодоступного края?
Чтобы попытаться ответить на этот вопрос, мы побеседовали с сотрудником заповедной территории, фотографами и путешественниками, побывавшими на плато Путорана.
Территория рекордов
Мы привыкли, что у нас в стране все самое-самое: самая большая территория, самое большое количество часовых поясов, единственный в мире атомный ледокольный флот, самая длинная железная дорога – Транссибирская магистраль, самое глубокое озеро – Байкал… Продолжать список можно бесконечно. Но именно в Сибири, в центре России, словно сходятся все экстремумы.
К слову, центр тут понятие не образное – в юго-западной части плато Путорана расположено озеро Виви, являющееся географическим центром России. Чуть южнее плато, в Эвенкии, между озерами Виви и Тембенчи, находится российский полюс недоступности – самая удаленная от транспортных путей и труднодоступная точка страны.
Плато покрыто потоками базальтовых лав – траппами (от шведского trappa – «лестница», так как отложения напоминают по форме ступени). Сибирские траппы являются одной из самых крупных трапповых провинций мира, они распространены по всему Среднесибирскому плоскогорью, однако именно плато Путорана сложено целиком из базальтов. По масштабу оно уступает лишь трапповому плато Декан в Индии.
Если взглянуть на снимок Путорана из космоса, то видно, что вся территория плато изрезана ущельями и долинами, на дне которых располагаются реки и озера, их здесь огромное множество.
Не зря это место часто называют краем десяти тысяч озер и тысячи водопадов: здесь находится самый высокий водопад России – Кандинский (по разным измерениям от 105 до 108 метров).
«Место уникальное, потому что, если вы будете стоять на смотровой площадке перед Кандинским водопадом, вы будете видеть не только Кандинский водопад, но и водопад на противоположном притоке Хибарбы, который тоже почти 100 метров», – рассказывает Екатерина Лисовская, заместитель директора ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра» по экопросвещению и туризму.
Любопытно, что на просторах интернета самым высоким водопадом России (и всей Евразии) называют Тальниковый водопад плато Путорана – миф, с которым сотрудники заповедника борются уже долгие годы. Дело в том, что Тальниковый на самом деле является временным водотоком, а не водопадом – в сезон большой воды здесь можно наблюдать каскад падающих струй.
Уникальное плато стало домом для краснокнижного подвида – путоранского снежного барана (толсторога). Снежные бараны живут в России и в других районах Сибири и Дальнего Востока: есть корякский, чукотский, камчатский, якутский снежный баран. Вероятно, когда-то очень давно часть якутской популяции пришла на плато, оторвавшись от собратьев, и обосновалась здесь, приобретя ряд отличительных черт и приспособлений. В 60-е годы прошлого века ученые выделили путоранскую популяцию в отдельный подвид.
Чтобы сохранить толсторога, в 1988 году и был организован заповедник «Путоранский»: территория ООПТ строилась вокруг очагов обитания толсторога. Сегодня путоранского снежного барана можно встретить не только в заповеднике, но и на территории охранной зоны.
В 2010 году Путоранский заповедник получил статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО сразу по двум критериям: «(VII) Объект представляет собой природный феномен или пространство исключительной природной красоты и эстетической важности» и «(IX) Объект является выдающимся образцом происходящих экологических или биологических процессов в эволюции и развитии земных, пресноводных, береговых и морских экосистем и растительных и животных сообществ».
Путешествие к истокам
«Наверное, земля была такой, когда мы стали ее осваивать, разрушать, загрязнять. Такое ощущение, что ты утром просыпаешься и ты в какой-то первозданной природе», – рассказывает фотограф Слава Шут.
Вместе с коллегой фотографом Максимом Шаповаловым он приезжал на плато Путорана несколько лет подряд, с 2012 по 2016 год. Признается, что, впервые попав в регион по работе, он услышал о плато от местных жителей. Рассказ о царстве вечной мерзлоты, которое девять месяцев в году покрыто снегами и льдом, заинтриговал фотографов.
«Когда начинается полярное лето, все это начинает оживать, ледники тают. Эта вода кристально чистая, безумное количество водопадов», – делится впечатлениями Слава.
По его мнению, бродить по плато лучше всего с провожатыми из местных знатоков – они могут и на «Казанке» доставить по рекам и озерам вглубь заповедника, и места интересные показать. Однако жить все недели скитаний придется в палатке, преодолевать немалые расстояния пешком и отбиваться от назойливой мошки.
«Надо быть готовым ко всему, естественно. Ты должен понимать, что это такие спартанские условия», – отмечает Слава.
Конечно, есть и турбазы, и специальные туры для неподготовленных путешественников, там туристов водят в основном по окрестностям плато.
«Это как быть в Большом театре и смотреть на сцену с галерки, – говорит Слава и рассказывает, как однажды, прибыв на озеро Кутарамакан, отправился к водопаду. – Шли пешком туда-обратно часов, наверное, 16 по тайге. Я не был большим любителем палаток и этого всего, а потом втянулся в это, и мне очень понравилось. Я бы с удовольствием еще там оказался».
* * *
Фотограф Максим Шаповалов рассказывает, как впервые увидел заснеженные горы, окружающие плато Путорана, в 2004 году во время съемки на норильском комбинате: «Они резко выделялись на фоне индустриального пейзажа и привлекали своей загадочностью», – вспоминает Максим.
Две первые экспедиции на плато Путорана он совершил вместе с коллегой Славой Шутом весной и осенью 2012 года. Во время первой заброски на озеро Дюпкун, образованное рекой Курейкой, побывал на кордоне – пересечении границы заповедника и Эвенкийского и Долганского района. Там фотографы провели три недели, передвигаясь по озеру и совершая вылазки на водопады.
«Осенняя экспедиция была на озеро Кутарамакан. Разница была в какие-то два месяца, а разница была огромная! Невероятное количество грибов и ягод (тогда мы и поняли, почему говорят «хоть косой коси»). На этот раз мы намеревались разбить палатки и жить, как полагается настоящим путешественникам, но не тут-то было. Нас взял в “плен” ученый ихтиолог Олег Уксусников. Нам предоставили гостевой дом и любую “Казанку” на выбор, мы провели незабываемые три недели в гостях у сказки», – рассказывает Максим.
Спустя два года Слава и Максим организовали более сложную экспедицию с заброской на озеро Накомякен, откуда они по четырем рекам и пяти озерам сплавлялись около двух недель. А во время работы над проектом о народностях Таймыра коллегам довелось побывать в гостях у эвенкийских рыбаков на Хантайском озере – третьем по глубине озере России после Байкала и Каспийского моря.
Позже, во время съемки материала для выставки «Лето на плато Путорана», Слава и Максим побывали на нескольких удаленных водопадах – опыт предыдущих экспедиций помогал ориентироваться при прохождении маршрута пешком или по воде.
«Командир вертолетной группы ворчал, но, увлеченный нашей одержимостью, шел навстречу и сажал вертолет в непосредственной близости от каскадных водопадов, к которым пешком пробираться нелегко», – рассказывает фотограф.
Он с сожалением отмечает, что не всегда получалось сделать лучший кадр – для этого нужно время, чтобы найти ракурс и выждать правильный свет, что никак не вязалось с жестким графиком полетов.
Тем, кто собирается посетить плато Путорана впервые, Максим рекомендует продвигаться медленно и проникаться окружающим пространством.
«Уникальность этого места прежде всего в том, что оно не исхожено людьми. Там сохранилась первозданная энергия. Там ощущается вечность», – говорит Максим Шаповалов.
* * *
Заместитель директора ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра» по экопросвещению и туризму Екатерина Лисовская рассказывает, что в конце 1970-х – начале 1980-х годов, во время интенсивного освоения плато биологами, геологами, геодезистами, было составлено много маршрутов – своеобразных руководств для путешествия на плато Путорана.
«Эти маршруты хранятся в архивах, люди все это читают, и почему-то всем кажется, что, чтобы понять, прочувствовать плато, нужно обязательно зайти, допустим, на озеро Аян. На самом деле это далеко не все», – говорит Екатерина.
У нее тоже есть любимые места на плато, среди которых Иркиндинский водопад, долгое время являвшийся визитной карточкой Путорана.
«Этот водопад всего 27 метров, но, на мой взгляд, чрезвычайно красивое место. Сам водопад очень разный в большую воду, в малую воду. Мне он очень нравится», – рассказывает Екатерина.
Она также отмечает территорию Больших Норильских озер, каждое из которых разное, со своим характером, но все очень интересные и масштабные.
«Есть озеро Лама – озеро-море, есть наш так называемый пресноводный каньон – озеро Кутарамакан, длинное, вытянутое озеро. Когда вы на него смотрите, можно подумать, что вы оказались где-то, ну, например, в Норвегии, – говорит Екатерина. – Еще я очень люблю озеро Собачье. Это просто некое волшебное место для меня».
* * *
Опытный турист и фотограф Андрей Подкорытов был на плато Путорана шесть раз, из них пять – в одиночку. Пешком, на лыжах и на пакрафте он преодолел по плато почти 2,5 тысячи километров. Объясняет тягу к Путорана просто: «Прикипел, приходится возвращаться».
За годы путешествий по плато Андрею удалось посмотреть и грандиозные каньоны, и реки, и озера, и эндемиков фауны, и, конечно, уникальные водопады: Кандинский, Оранский, Большой Курейский, Иркиндинский и многие другие. Признается, что новые нехоженые места восточной части плато манят, но и известные маршруты по-прежнему интересны.
«Новые впечатления на плато Путорана – это всегда хорошо, но еще очень интересно приходить в уже знакомые места повторно – в разные года, в разные сезоны. Повторения впечатлений быть не может, ведь водопады, например, живут своей жизнью, уровень воды в них всегда разный, ну а погода и освещение быть одинаковыми не могут в принципе», – говорит Андрей.
Самое долгое и близкое знакомство у него сложилось с каньоном в верховьях реки Хикикаль, где Андрей побывал три раза летом и один зимой.
«Там, где летом высятся отвесные скальные сбросы, за зиму намело гигантские сугробы, и мне удалось спуститься прямо на дно глубокого каньона и ощутить себя маленьким-маленьким человечком, который пришел в гости к Северу», – рассказывает путешественник.
Правда, перед этим около суток пришлось отсиживаться в палатке – была плотная пурга с видимостью в несколько метров. Когда она успокоилась, Андрей спустился в каньон и сделал несколько кадров с отвесными стенами и 64-метровым ледопадом.
Летом 2018 года Андрей преодолел по плато 600 километров – по воде и пешком. Одной из целей была съемка самого высокого водопада России – Кандинского. Однако сезон на плато выдался холодный, с погодой не везло. Когда он добрался до водопада, уже около суток без перерыва шел дождь и стоял туман, пришлось ждать. Уровень воды в реках резко повысился.
«Когда дождь кончился, Кандинский водопад распух настолько, что стал практически неузнаваем: огромный бурлящий пенный поток вырывался из каменного русла и с грохотом падал вниз. Позднее удалось снять водопад и в его спокойном состоянии. Водопад буквально дышит и меняется прямо на глазах. Получилось очень интересное сравнение», – отмечает Андрей.
Туризм на плато Путорана
Территорию заповедника можно посещать только по установленным маршрутам, разработанным сотрудниками и утвержденным Минприроды. Также здесь выделены две зоны: охранная и рекреационная, на них развивается туризм, можно заниматься сплавом, есть пешие маршруты.
Для посещения охранной зоны нужно запросить разрешение – заявку можно подать онлайн на сайте Объединенной дирекции заповедников Таймыра.
Это необходимо в том числе для безопасности посетителей – данные пригодятся сотрудникам МЧС на случай, если придется искать на плато потерявшихся туристов.
Несмотря на то что плато Путорана привлекает неприступной красотой многих, туристический поток здесь совсем не значительный. Заместитель директора ФГБУ «Объединенная дирекция заповедников Таймыра» по экопросвещению и туризму Екатерина Лисовская приводит следующие цифры: 1136 человек в 2015 году, 1700 – в 2016 и 1465 – в 2017-м. Показатели более чем скромные, а все потому, что добраться до плато непросто – как говорит Екатерина, «очень много лимитирующих факторов»: требуется хорошее обмундирование, всегда нужно предусматривать возможность, что придется провести на плато больше времени из-за ожидания вертолета.
«Любое посещение плато – это экспедиция. Даже если вы идете туда на три дня, надо быть готовым в принципе ко всему. К тому, что вы можете выйти в +20, а через день это будет +2. Вы можете выйти под палящим солнцем, а через два часа начнется шторм. Нередки случаи, когда люди ждут неделю даже летом и не могут вылететь либо на плато, либо с плато», – рассказывает Екатерина Лисовская.
Конечно, летом плато Путорана посещает больше туристов: с 1 июля по 1 сентября, помимо вертолета, добраться на плато можно и по воде – это официальные сроки навигации. Вертолетный сезон длится с апреля по октябрь. Для знакомства с плато есть и комфортные однодневные вертолетные туры.
Сейчас в заповеднике работают над туристической инфраструктурой, чтобы познакомиться с плато Путорана могли не только профессиональные походники и опытные туристы, но и неподготовленные путешественники. Площадка под палаточный лагерь и две альпхижины возводятся на озере Лама.
«У нас там есть два участка, которые мы будем обустраивать, чтобы люди могли спокойно располагаться. Места эти выбраны так, что они удобны для причаливания с воды и оттуда есть возможности подняться на плато, сходить на водопады, перебраться на другой берег. У нас разрабатываются маршруты, на которые можно выйти из этого лагеря», – говорит Екатерина Лисовская.
К сожалению или к счастью, плато Путорана пока не грозит участь истоптанного рекреационного уголка, куда любой желающий сможет добраться на личном автомобиле: дорог здесь попросту нет. Да-да, много лимитирующих факторов. Словно сама природа оберегает этот край.
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