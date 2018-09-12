Спецпредставитель президента Иванов покормил пятнистого оленя в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов покормил оленя при осмотре в рамках Восточного экономического форума будущего кластера нацпарка "Земля леопарда" на полуострове Гамова в Приморье.

На территории кластера расположен олений парк. Сейчас территория принадлежит АНО "Дальневосточные леопарды".

"Лет 15 назад кормил пятнистого оленя в Приморском крае. На острове Русский жили и, возможно, сейчас живет семья пятнистых оленей. Они привыкли к людям, подходят к забору, морду высовывают и с рук едят. Так что раньше кормил, но здесь лучше", – рассказал РИА Новости Иванов.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.

Дальневосточный леопард – редчайший хищник, внесенный в Красную книгу России и Приморского края, Красный список Международного союза охраны природы. Сегодня 70% ареала дальневосточного леопарда расположены в границах нацпарка "Земля леопарда" в Приморье. В 2017 году на этой территории зафиксировано 84 взрослых особи леопарда и 19 котят. Еще более 200 дальневосточных леопардов живут в зоопарках по всему миру. Это – потомки изъятых из леса хищников. Популяция в неволе считается резервной и в будущем может стать основой для реинтродукции леопардов.