Байкальский заповедник принял участие в экологической акции "360"

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. На берегах озера Байкал прошла традиционная акция по уборке мусора "360", сообщает пресс-служба Байкальского государственного природного биосферного заповедника. В этом году в мероприятии приняло участие около 16 500 волонтеров из 7 районов Республики Бурятия и 22 муниципалитетов Иркутской области.

Как сообщила заместитель директора по экологическому просвещению и познавательному туризму Байкальского заповедника Ирина Лясота, за восемь лет проведения акции с побережья Байкала было вывезено более 30 КамАЗов мусора.

"Сегодня проект "360" для нас — больше, чем просто уборка мусора. Он превратился в комплексное мероприятие, которое существует во имя сохранения природы", — подчеркнула Лясота, отметив что движущей силой проекта являются волонтеры, которые помогают в решении самых разных проблем.