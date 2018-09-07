"Лосиный остров" и Бленхеймский дворец обменялись опытом развития ООПТ

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. По инициативе "Росзаповедцентра" Минприроды России в рамках проходящего в Москве II Климатического форума городов состоялась деловая дискуссия, посвященная возможностям инициации международных экологических инфраструктурных проектов в России. Нацпарк "Лосиный остров" в Московской области и Бленхеймский дворец в Великобритании обменялись опытом устойчивого экологического развития особо охраняемых природных территорий, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

В рамках дискуссии обсуждались вопросы инвестиций в экологический туризм, применения бизнес-моделей для устойчивого развития территорий и создания инфраструктуры в национальных парках России с использованием современных технологий.

"Перед нами стоит задача развивать въездной туризм, поднимать престиж заповедного дела России и русской экологической школы в мире. Работа центра нацелена на обмен опытом с зарубежными коллегами, трансфер российских технологий в сфере экологического просвещения, участие в международных проектах и программах, создание устойчивой инфраструктуры экотуризма в национальных парках", ‒ отметила начальник отдела "Росзаповедцентра" Минприроды России Марина Некрасова.

Эксперт по экологическому строительству Великобритании Жаклин Гибсон рассказала о внедрении концепции устойчивого развития и "зеленых" технологий в работу одного из крупнейших и старейших дворцово-парковых ансамблей Англии ‒ Бленхеймского дворца.

Сотрудники национального парка "Лосиный остров" отметили основные цели работы по развитию рекреационной зоны ‒ создание "Музея лося" с вольерным комплексом, эколого-этнографического поселения и экодеревни с условиями для туристов, конгресс-центра. По словам заместителя директора по развитию структуры ФГБУ "Национальный парк "Лосиный остров" Сергея Маленко, в рамках следующего этапа необходимо связать перечисленные объекты и уже существующие экоцентры дорожно-тропиночной сетью экологических троп и маршрутов.