Волонтерская смена "Путь воина" завершилась в Алтайском заповеднике

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Основными задачами волонтерской смены, организованной в рамках всероссийского проекта "Экодемия", стали практическая отработка спецкурса "Выживание в экстремальных условиях природной среды" и помощь в благоустройстве кордона Челюш в Алтайском заповеднике, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

В работе волонтерского лагеря приняли участие воспитанники Алтайской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой им. Героя Советского Союза К.Г. Павлюкова, студенты и выпускники Военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, Алтайского государственного института культуры, Алтайского государственного медицинского университета.

За семь дней волонтерской смены они помогли в благоустройстве кордона, прочистили таежную тропу к водопаду Баскон, собрали мусор на береговой линии, оказали помощь в работе госинспекторов заповедника.

В ходе тематических занятий добровольцы узнали об особенностях организации охраны на заповедной территории, правилах пожарной безопасности, об оказании первой доврачебной помощи и основах безопасности на воде.

В рамках спецкурса по выживанию в природе будущие военные летчики "спасали летные экипажи" с водной поверхности, отрабатывали приемы страховки и самостраховки на горно-таежном рельефе.