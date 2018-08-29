Установление границ заказника в Можайске поможет бороться с браконьерством

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Минэкологии Подмосковья внесло на рассмотрение правительства Московской области проект положения о государственном природном заказнике областного значения "Люльковский комплексный природный заказник". Эта особо охраняемая природная территория в Можайском городском округе была создана еще в 1988 году, но до сих пор ее границы не были уточнены, сообщает пресс-служба министерства.

Территория, где расположен заказник, отличается большим видовым разнообразием: по словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, отмечено 70 видов позвоночных животных. ООПТ создавалась с целью охраны мест ночевок и кормежки серых журавлей, которые наблюдались здесь в середине 1980-х годов в большом количестве, однако постепенное прекращение сельскохозяйственной деятельности, зарастание полей кустарником и потеря кормовой базы вынудили краснокнижных птиц искать другие места для предотлетных скоплений.

При обследовании территории заказника биологи отметили пять видов растений, занесенных в Красные книги России и Московской области, выявили краснокнижных животных и птиц: большого кроншнепа, рысь, белого аиста, полевого и лугового луней, серого журавля.

Как отметил Александр Коган, одним из главных видов негативного антропогенного воздействия в ООПТ является интенсивная охота и браконьерство, поскольку на этой территории встречаются промысловые виды — глухарь, европейская косуля, волк, барсук, тетерев. Режим особой охраны подразумевает запрет любой охоты, кроме спортивной, любое строительство, устройство стоянок и разведение костров. По словам министра, постановка заказника на кадастровый учет поможет эффективнее бороться с нарушениями охранного режима.