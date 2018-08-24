Тетеревятник и неясыть прошли реабилитацию в центре "Крылья"

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В центре реабилитации диких птиц "Крылья" в заповеднике "Кузнецкий Алатау" прошли лечение очередные пернатые пациенты — ястреб-тетеревятник и длиннохвостая неясыть, сообщает пресс-служба заповедника.

Молодая особь тетеревятника поступила в экоцентр 13 августа с небольшим повреждением. Птица вела себя агрессивно — в центре утверждают, что это свидетельствовало об испуге и стрессе, тем не менее ястреб очень быстро оправился.

Неясыть поступила чуть ранее — 25 июля. У нее были более серьезные ушибы, поэтому на реабилитацию понадобилось чуть больше времени.

Пернатых выпустили, предварительно окольцевав, 17 августа, обе птицы показали хороший полет.

Центр реабилитации диких птиц "Крылья" построен в 2015 году совместно с благотворительным фондом "Красивые дети в красивом мире".