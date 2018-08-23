Минэкологии Подмосковья проведет экскурсию на "Журавлиную родину"

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Туристический проект "Экоэлектричка" при поддержке министерства экологии и природопользования Московской области предложит всем желающим отправиться 8 сентября в заказник "Журавлиная родина", где состоится экскурсия по экотропе, с которой можно будет понаблюдать за птичьими стаями, сообщается на официальном сайте ведомства.

Как отметил глава министерства Александр Коган, сейчас в заказнике происходит предмиграционное скопление серых журавлей, готовящихся к отлету на юг, поэтому посетители смогут увидеть достаточно большие стаи: иногда скопления насчитывают до 2000 особей.

Эколого-просветительская экскурсия продолжится посещением биостанции "Дмитровка", там можно прослушать познавательную лекцию о журавлях и принять участие в научных экспериментах. Также пассажиров "Экоэлектрички" ждет мастер-класс по приготовлению варенья из сезонных ягод и фруктов.

Путешественники "Экоэлектрички" также станут первыми посетителями музея ядовитых растений, который откроется на биостанции 8 сентября. В экспозиции будут представлены различные ядовитые растения, встречающиеся в средней полосе России: ландыш, различные виды лютиков, вороний глаз, багульник и некоторые другие, многие из которых используются для производства медицинских препаратов.