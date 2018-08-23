В Кроноцком заповеднике прошли учеты морских млекопитающих

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Сплошные учеты морских млекопитающих сотрудники Кроноцкого заповедника провели в Авачинском и Кроноцком заливах Камчатского края. Самыми многочисленными видами оказались горбатые киты и каланы, занесенные в Красную книгу России, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.

За три дня исследователи встретили 93 представителей 10 видов морских млекопитающих. Среди китообразных больше всего оказалось горбатых китов — биологи насчитали 33 особи.

Помимо этого в Кроноцком заливе зафиксировали сразу шесть северных финвалов, которые занесены в список Международного союза охраны природы, Красные книги России и Камчатского края. Длина их тела составляет от 18 до 22 метров, по размерам они уступают лишь синим китам — крупнейшим в мире (23-27 метров).

Среди водных обитателей, которых ученые встретили в Авачинском и Кроноцком заливах, самыми многочисленными соказались каланы — 22 особи, единственные из семейства куньих, кто приспособился к жизни в морской среде. Из тюленей наблюдатели внесли в учетные листы девять морских котиков и трех ларг.

"Морские млекопитающие не знают о границах заповедника. Трехмильная охраняемая морская акватория для китов и тюленей — только маленький кусочек, поэтому информация о численности на этом отрезке не дает полной картины об их биологии и экологии", — отметил Иван Усатов, научный сотрудник ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник".