В заповеднике "Столбы" открыли доску почета экологических волонтеров

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Выставка "Волонтер — это почетно" открылась на кордоне Лалетино заповедника "Столбы". Экспозиция посвящена добровольческой деятельности заповедника и всероссийскому проекту "Экодемия", сообщает портал "Заповедная Россия" со ссылкой на пресс-службу ООПТ.

В рамках выставки также представлена доска почета с фотографиями и именами активистов волонтерского движения. По мере проведения мероприятий она будет пополняться свежей информацией и фотографиями новых лидеров. Из их числа в конце года представители заповедника выберут лучших добровольцев "Столбов".

В установке и организации экспозиции участвовали участники третьей смены "Заповедного десанта", которая стартовала в заповеднике 20 августа. В течение ближайших двух недель красноярские школьники будут помогать в обустройстве туристического района ООПТ.

Всего за три года существования проекта в "Заповедном десанте" приняли участие 180 школьников из Красноярска и Дивногорска.