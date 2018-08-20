В наро-фоминской ООПТ обнаружили редкое растение

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В границах особо охраняемой природной территории "Семь ключей" в Наро-Фоминском районе Подмосковья впервые обнаружено редкое сосудистое растение — резуха повислая. В регионе было известно лишь три места ее произрастания, сообщается на официальном сайте министерства экологии и природопользования Московской области.

Редкость резухи объясняется, в том числе, тем, что ее издавна используют в народной медицине: в надземной части растения содержится много алкалоидов, кумаринов, флавоноидов, а также аскорбиновая кислота. Отвары и настои на основе резухи используют в качестве средства от головной боли.

В ходе мониторинга редких видов на территории памятника природы специалисты проанализировали состояние популяций мхов гименостилиума кривоносикового и амблиодона беловатого, занесенных в Красную книгу Московской области. Эти растения больше нигде в регионе не встречаются. Биологи сделали вывод о том, что популяции мхов, впервые обнаруженных здесь в 2015 году, стабильны и имеют тенденцию к разрастанию — это свидетельствует о экологическом благополучии памятника природы.