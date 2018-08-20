На "Земле леопарда" прошел экологический фестиваль

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Фестиваль "Земля леопарда — на стыке культур" проходил в селе Барабаш Приморского края 18-19 августа, сообщается на официальном сайте АНО "Дальневосточные леопарды".

На фестивале гости могли насладиться музыкой, угощениями, приобрести уникальные сувениры и принять участие в творческих мастер-классах представителей местных диаспор и жителей Хасанского района, живущих рядом с ареалом дальневосточного леопарда.

"Для нас этот фестиваль — еще одна прекрасная возможность сделать туристическую отрасль Приморского края привлекательнее и, безусловно, повод для того, чтобы больше людей узнали о нашей дальневосточной кошке — самом редком леопарде в мире", — отметил директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков.

У визит-центра национального парка гостей встречали уникальный микс культур народов южного Приморья, где испокон веков проживало множество народностей, а в начале XX века этническое разнообразие стало еще шире благодаря переселенцам.

"Выписывая пропуски на территорию национального парка для местных жителей, мы столкнулись с тем, что люди указывали множество национальностей. Нам пришла идея объединить все эти национальности, а общее у них — это щедрость, доброта и гостеприимство. Мы надеемся, что этот фестиваль раскроет природное, культурное богатство этой земли", — рассказала о теме фестиваля заместитель директора ФГБУ "Земля леопарда" по экологическому просвещению и туризму Зиля Ибатуллина.

На площадке "Хасанская мастерская" можно было принять участие в мастер-классах, купить готовые сувениры ручной работы из дерева, войлока, шерсти и глины. На площадке "Дары Барабашского леса" были представлены продукты местных фермеров, овощи, фрукты, ягоды, травы и мед, собранные в Хасанском районе.

Для посетителей праздника выступили танцевальные и вокальные коллективы.