Протяженность маршрутов российских ООПТ превысила длину экватора Земли

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. На сегодняшний день протяженность экологических маршрутов российских особо охраняемых природных территорий (ООПТ) составляет более 40 тыс. км. Об этом сообщил на открытии выставки регионов России "Турнеделя-2018" директор "Росзаповедцентра" Минприроды России Андрей Миняев, слова которого приводит официальный сайт министерства.

"Если сложить все действующие туристические маршруты по заповедным территориям России, то их протяженность перекроет длину экватора и составит около 40,5 тыс. километров. К 2024 году планируется ввести в эксплуатацию более 1200 км новых экологических троп", — подчеркнул Миняев.

Сообщается, что интерес к "зеленым" маршрутам в стране с каждым годом растет: общее число посетителей заповедников и национальных парков увеличилось в 2017 году по сравнению с 2011 годом на 46%.

"Мы будем поднимать эту планку. Планируется, что количество посетителей заповедных территорий до 2024 года будет расти в среднем на 300 тыс. человек в год", — пояснил Миняев.

На сегодняшний день на российских ООПТ федерального значения разработано 1330 экскурсионных экологических троп и туристских маршрутов, работают более 350 визит-центров и около 100 музеев, а также начато формирование инфраструктуры познавательного туризма современного уровня.