Минприроды создает рабочую группу по вопросам особых зон Кабардино-Балкарии

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Совещание министра природы Дмитрия Кобылкина и министра по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева было посвящено вопросам стабильного функционирования особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики и национального парка "Приэльбрусье", сообщается на официальном сайте Минприроды РФ.

В ходе совещания были представлены доклады директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Алексея Титовского и генерального директора акционерного общества "Курорты Северного Кавказа" Хасана Тимижева о проблемных точках, правовом режиме и изменениях в законодательстве об ООПТ.

Для развития туризма в Северо-Кавказском федеральном округе и привлечения инвестиций на территории Кабардино-Балкарской Республики создана особая экономическая зона туристско-рекреационного типа (ОЭЗ), расположенная на территории национального парка "Приэльбрусье".

В настоящее время активно обсуждается вопрос развития этой территории и ее рационального использования за счет вложений инвестиционных и федеральных средств.

В рамках совещания принято решение создать совместную рабочую группу для выработки возможных путей реализации задач ОЭЗ с сохранением природного потенциала, вырабатываются единые подходы.