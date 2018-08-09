Кирзинский заказник на "Школе добра" провел урок эковолонтерства

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В Куйбышевском районе Новосибирской области прошел слет волонтеров "Школа добра", организованный специалистами районного Дома молодежи, сообщается на официальном сайте государственного природного заповедника "Саяно-Шушенский".

Слет, прошедший на площадке детского оздоровительно-образовательного лагеря "Незабудка", собрал 110 волонтеров из 11 районов региона.

Участники работали на шести дискуссионных площадках по различным направлениям добровольческой активности, в том числе было представлено и экологическое волонтерство. Подготовили и провели блок занятий по данной тематике методист по экологическому просвещению федерального заказника "Кирзинский" Диана Плешкова и методист Дома детского творчества города Куйбышева Елена Гавриленко.

Во время трехдневного слета начинающие волонтеры провели флешмоб "Береги природу", познакомились с особенностями заповедного волонтерства, прошли экологический квест на местности, а также разработали и успешно защитили проекты. Наивысшую оценку получили работы, которые возможно реализовать в ближайшее время в районах, откуда приехали участники.

В финале "Школы добра" все участники мероприятия получили памятные сертификаты, а организаторам и привлеченным специалистам вручили благодарственные письма от администрации Дома молодежи и управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Куйбышевского района.