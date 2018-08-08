Волонтеры построили в Тофаларском заказнике восемь гнезд для скопы и орлана

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. В Тофаларском заказнике, в рамках реализации программы восстановления популяции редких пернатых хищников — скопы и белохвостого орлана, занесенных в Красную книгу России, волонтеры-арбористы построили восемь гнезд, сообщает пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

"Места для строительства выбирались очень тщательно с учетом кормовой базы и удобного расположения", — рассказал руководитель Тофаларского заказника Владимир Богатырь.

На Агульском озере волонтеры-арбористы Виктор Савельев и Владимир Акимов вместе с госинспекторами заказника соорудили в разных местах четыре платформы. Еще два гнезда было устроено у Медвежьего озера: одно — для скопы, другое — для орлана. На стрелке рек Орзагай и Гнилой Орзагай построили еще одно гнездо для скопы. А последнее поставили прямо на "входе" в Заказник на стрелке Большого и Малого Агулов. Всего было построено восемь гнезд.

"Прибыв на кордон, мы сначала сколачивали заготовки — платформы под гнезда из распущенных вдоль стволов лиственниц (на озере Медвежьем пришлось использовать для этого пихту). Опытным путем пришли к тому, что платформы становились с каждым разом все легче и легче, и в итоге из квадрата превратились в шестиугольники. На моторке осматривали местность и выбирали наиболее подходящее дерево. С платформой и всем необходимым снаряжением сгружались на берег", — рассказал Виктор Савельев.

Владимир Акимов навешивал веревки и подготавливал рабочую площадку на высоте. В это время Виктор Савельев осуществлял необходимые работы внизу и помогал поднять платформу противовесом или по троллею наверх. Потом Виктор поднимался на верхушку дерева, чтобы совместными усилиями водрузить конструкцию на подготовленное место и надежно закрепить в пазы гвоздями и проволокой. После этого периметр выкладывался ветками, а в середину укладывали собранный поблизости мох.

Теперь в Тофаларском заказнике ждут весны и прибытия пернатых новоселов. Если хотя бы одна платформа будет использоваться птицами, то проект будет продолжен.