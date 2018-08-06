В Даурском заповеднике успешно восстанавливают популяцию редких хищных птиц

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В 2018 году семь редких хищных птиц вырастили потомство на искусственных гнездовьях в охранной зоне Даурского заповедника, сообщает портал "Заповедная Россия".

Для восстановления численности краснокнижных видов на территории ООПТ установлено 20 искусственных гнездовий. В общей сложности в этом году удалось помочь вырастить потомство семи редким хищным птицам: двум соколам балобанам и пяти мохноногим курганникам.

"Особенно приятно, что искусственные гнездовья понравились балобанам, ведь этот вид не только включен в Красную книгу Российской Федерации, но и в Красный список МСОП (находится под глобальной угрозой исчезновения на планете)", — говорится в сообщении.

Большинство хищных птиц делают гнезда на деревьях или скалах. В степной зоне таких мест крайне мало, что является существенным препятствием для восстановления численности исчезающих видов.