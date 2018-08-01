"Заповедный десант" высадился на "Столбах"

Старт двух смен волонтерского проекта "Заповедный десант" дан 31 июля на кордоне Лалетино в красноярском заповеднике "Столбы", сообщает портал "Заповедная Россия".

Данный проект реализуется на особо охраняемой природной территории третий год. "Заповедный десант" организован для решения проблем летней занятости подростков и благоустройства ООПТ. В этом году программа запущена при поддержке экологического фонда Сибирского федерального университета.

"На мой взгляд, крайне важно в Год волонтера привлекать школьников к благоустройству заповедника, сбору мусора, очистке скал, ведь наши дети — будущее нашего края. Я уверен, ребята, которые принимают участие в этих работах, никогда не будут мусорить или рисовать на скалах "здесь был Вася". Волонтерство изначально формирует правильные установки, поэтому мы с удовольствием поддержали этот проект заповедника", — рассказал координатор проекта, член правления экофонда СФУ Роман Лалетин.

Заявки на участие в "Заповедном десанте" подали учащиеся школ Красноярска в возрасте от 14 до 17 лет. Они будут заниматься очисткой ливневого стока по Лалетинской дороге на "Столбы", уборкой травы на площадке возле часовни, сбором бытового мусора, очисткой информационных стендов в туристическом районе, помощью научным сотрудникам заповедника, маркировкой экологических троп и многим другим. Помимо этого школьники смогут принять участие в работе по очистке скал. Всего за летний сезон планируется провести три смены по десять дней каждая.