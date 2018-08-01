Резерват "Горный Урал" включен в сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО

Решение о создании на Южном Урале биосферного резервата "Горный Урал" было принято на заседании 30-й сессии международного координационного совета программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" в Индонезии, сообщает пресс-служба Минприроды России.

Согласно проекту, в резерват включены такие особо охраняемые природные территории, как нацпарк "Таганай", Аршинский заказник, памятники природы "Озеро Тургояк", "Озеро Серебры" и "Озеро Уфимское", "Река Киалим", "Река Куштумга", "Луковая поляна". Помимо этого в резерват вошла часть территорий Златоустовского, Миасского, Карабашского городских округов, а также Кусинского муниципального района Челябинской области.

"Основная цель создания биосферного резервата — формирование правильных, взаимовыгодных взаимоотношений местного населения и уникальных природных территорий. Устойчивое развитие, сохранение, изучение и демонстрация — основные принципы функционирования биосферных резерватов", — отметил директор национального парка "Таганай" Алексей Яковлев.

По его словам, одной из целей при создании резервата является выработка правильного отношения населения к охраняемым территориям. Он также добавил, что помимо сохранения природы одной из главных задач станет развитие туризма на российском и международном уровнях.